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Başakşehir'de ilginç oto hırsızlığı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Başakşehir'de sürücünün aracından inmesini fırsat bilen hırsız, yolcu kapısından içeriye girerek aracı çaldı.

İstanbul Başakşehir'de sürücünün aracından inmesini fırsat bilen hırsız, yolcu kapısından içeriye girerek aracı çaldı. Şahıs araçla birlikte kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi aracını marketin önüne park ederek bir şeyler almak için markete girdi. Sürücünün araçtan inmesini fırsat bilen hırsız, diğer kapıdan araca bindi. Aracı çalıştıran şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı. Sürücü, peşinden koşsa da yetişemedi. Sürücü daha sonra polis merkezine giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri aracın bulunması için çalışma başlattı.

Aracı çalınan sürücünün ise sanayi sanayi dolaşarak çalınan aracı bulmaya çalıştığı öğrenildi. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün araçtan inmesinin ardındın hırsızın araca binerek kaçtığı görülüyor.

(Furkan Tan - Erdal Can İçelli - Veysel Ensar Gökçegözog /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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