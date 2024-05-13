Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'de ilginç kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde iki kişinin ilginç kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların birbirini bırakmadığı ve güçlükle ayrıldığı görüldü.

Başakşehir'de iki kişinin ilginç kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların birbirini bırakmadığı ve güçlükle ayrıldığı görüldü.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Birbiriyle bir müddet boğuşan şahısları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Dakikalarca birbirinden ayrılmayan şahıslar daha sonra yuvarlanarak ayrıldı. İlginç kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Başakşehir Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title