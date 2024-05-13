Başakşehir'de ilginç kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Başakşehir'de iki kişinin ilginç kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların birbirini bırakmadığı ve güçlükle ayrıldığı görüldü.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Birbiriyle bir müddet boğuşan şahısları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Dakikalarca birbirinden ayrılmayan şahıslar daha sonra yuvarlanarak ayrıldı. İlginç kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL