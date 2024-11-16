Başakşehir'de İlginç Hırsızlık: Anneleri Başında Bekledi, Çocuklar Çaldı

Başakşehir'de ilginç hırsızlık: anneleri başında bekledi, çocuklar çaldı

Başakşehir'de kavanoz kapağı hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de bir zücaciye mağazası önünde bulunan kavanoz kapakları çalındı. İlginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, hırsızlığın 2 küçük çocuk tarafından annelerinin talimatıyla yapıldığı görüldü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de meydana geldi. İddiaya göre bir zücaciye mağazası önünde bulunan kavanoz kapakları, annenin iki çocuğunu yönlendirmesiyle çalındı. Hırsızlık anı işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bir kadının iki çocuğu kavanoz kapaklarının başına yolladığı ve hırsızlık yaptırdığı daha sonrasında beraberce yürüyerek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.