Başakşehir'de İki Kadın Sürücü Ters Yön Kavgasında Karşı karşıya Geldi

Başakşehir'de iki kadın sürücünün ters yön kavgası kamerada

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de ters yön nedeniyle iki kadın arasında tartışma çıktı. Ters yönden gelen kadın sürücü, önce karşı tarafın arabasına zarar verdi ardından hızını alamayarak saldırdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, olay anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle ters yöne girdiği iddia edilen kadın sürücü ile karşı yönden gelen bir diğer kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyürken, ters yönden gelen kadın aracının camından çıkarak diğer sürücünün otomobiline zarar verdi. Hızını alamayan sürücü, otomobilinden inerek tartıştığı kadına saldırdı. Saldırgan kadın karşılık bulamayınca olay tekrar sözlü tartışmaya dönüştü. Bir süre sonra aracına tekrar binen saldırgan kadın sürücü, olay yerinden ayrıldı. İki kadın sürücünün de birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kadın sürücülerin ters yön kavgası ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.