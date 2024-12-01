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Başakşehir'de İETT Otobüsü Kazası: Şoför Yaralı

Başakşehir'de İETT Otobüsü Kazası: Şoför Yaralı
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Başakşehir'de bir İETT otobüsü rampadan inerken kontrolden çıkarak park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otobüsün şoförü yaralandı. Olay yerine hızlıca sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de rampadan aşağı indiği sırada kontrolden çıkan İETT otobüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Kazada otobüsün şoförü yaralandı.

Kaza, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Melikşah Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şoför Ercan Uçar'ın idaresindeki 34 HO 2325 plakalı İETT otobüsü rampadan aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs park halindeki 34 FEK 331 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Daha sonra kaldırıma savrulan otobüs yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi. Otobüste o sırada hiç yolcu olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs içerisinde sıkışan Uçar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralanan şoför olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otobüsü ve hafriyat kamyonunu bulunduğu yerden kaldırmak üzere ekipler tarafından çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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