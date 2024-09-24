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Başakşehir'de Hırsızlık Suçlarından Aranan İki Kadın Tutuklandı

Başakşehir'de Hırsızlık Suçlarından Aranan İki Kadın Tutuklandı
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İstanbul Başakşehir'de yapılan asayiş uygulamasında, hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kadın gözaltına alındı. Kadınların toplamda 33 yıla yakın hapis cezası var.

İstanbul Başakşehir'de asayiş uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan kadın şahısların hakkında kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesinde 22.09.2024 tarihi saat 12.30 sıralarında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş uygulaması yapıldı. Denetim esnasında şüphe üzerine S.T. ve A.G. isimli kadın şahıs durduruldu. Kadın şahısların kontrollerinde S.T. isimli şahsın 50 adet evden hırsızlık, 2 adet kasten yaralama suçundan kaydı ve 5 farklı hırsızlık suçundan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. A.G. isimli şahsın 21 adet evden hırsızlık, 2 adet kasten yaralama, 3 adet TCK 191, 1 adet kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kaydı ve 3 adet hırsızlık, 2 adet konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Kadınlar gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar 23.09.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir Hırsızlık istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Asayiş Hukuk Ceza Suç

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