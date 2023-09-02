Başakşehir'de hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

Başakşehir'de minibüs ile inşaata gelen hırsızlar, çalışanların uyanmasıyla kaçmaya çalıştı. Çalışanlar hırsızların içinde bulunduğu aracı taş ve kalaslarla kovaladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'de minibüs ile inşaata gelen hırsızlar, çalışanların uyanmasıyla kaçmaya çalıştı. Çalışanlar hırsızların içinde bulunduğu aracı taş ve kalaslarla kovaladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahintepe Mahallesi'nde olaylı hırsızlık girişiminin görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre, şantiyeye dadanan hırsızlar nedeniyle çalışanlar uykusuz geceler geçiriyordu. Hırsızlar aralıklarla şantiye sahasına geliyordu. Yine geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde minibüs ile inşaat sahasına gelen şüpheliler, dış kapıdan girerek inşaata doğru yol aldı. Bu sırada hırsızların geldiğini anlayan çalışanlar, ellerine geçirdikleri taş ve kalaslarla araca saldırdı. Hırsızların içinde bulunduğu minibüs geri manevra yaparak hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün inşaatın içini doğru gidişi görülüyor. Minibüsün inşaat alanına girdiğini gören çalışanlar da ellerine geçirdikleri taş ve kalaslarla hırsızların içinde bulunduğu minibüsü kovalıyor.