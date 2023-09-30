Başakşehir'de Hırsızlar İş Yerini Araçla Soymak İstedi

Başakşehir'de hırsızlar, levye ile camını kıramadığı iş yerini araçla dalarak soymak istedi. Site güvenliklerinin müdahale etmesiyle apar topar kaçan şahısların o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de hırsızlar, levye ile camını kıramadığı iş yerini araçla dalarak soymak istedi. Site güvenliklerinin müdahale etmesiyle apar topar kaçan şahısların o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 01.30 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşandı. Plakasız panelvan bir araçla gözlerine kestirdikleri iş yerinin önüne gelen 6 kişi, levye yardımıyla kapıyı açmak istedi. Uzun süre uğraşan şahıslar kapıyı açamayınca geldikleri araç ile içeri daldı. O sırada iş yerinin bulunduğu sitenin güvenlikleri şahıslara bağırarak tepki gösterirken, hırsızlar aldırmadan soyguna devam etti. Bir güvenlik görevlisinin aracı yumruklamasıyla korkan şahıslar apar topar olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar, saniye saniye çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan site yöneticisi Necmi Keskin, "Gece saatlerinde kapalı kasa bir araçla 6 şahıs sitenin önünde bulunan iş yerine geldi. Güvenlik personelimiz olayı fark ediyor. Gelenlerin art niyetli olduğunu seziyor. Müdahale etmek için olay yerine gidiyor ancak hırsızlar gözü kararttığı için güvenlik personelini ciddiye almıyor. Bunun üzerine güvenlik personelimiz devriye arkadaşlarını çağırıyor. Devriye olay yerine geliyor. Bunun üzerine korkup kaçıyorlar. Şahıslar kapıyı levye ile zorluyor. Açamayınca arabayla geri geri giderek cam kapıyı kırıp içeri giriyorlar. Diğer güvenliğin müdahalesinden sonra hırsızlar kaçıyor" dedi. - İSTANBUL