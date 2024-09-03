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Başakşehir'de hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı kaza kamerada

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil ile hafriyat kamyonu kaza yaptı. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hafriyat kamyonu şoförü ise durmadan yoluna devam etti.

Kaza yaptı, durmadan yoluna devam etti

Başakşehir'de hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı kaza kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir'de seyir halinde olan otomobil ve hafriyat kamyonu kazaya karıştı. Hafriyat kamyonunu şoförü durmadan yola devam etti. Olay anı cep telefon kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Başakşehir ilçesi Masko yolunda gerçekleşti. Otoyolda aynı yönde seyir halinde olan otomobil ve hafriyat kamyonu aynı anda şerit değiştirince çarpıştı. Kaza sonrasında otomobilin ayna kısmı ve ön tarafında hasar oluşurken, hafriyat kamyonu şoförü durmadan yola devam etti. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kaza sonrasında hafriyat kamyonu şoförünün durmadan yola devam ettiği görülüyor. Hasar oluşan otomobil sürücüsünün sağa çekerek beklediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Başakşehir Otomobil İstanbul Güvenlik 3-sayfa trafik Güncel Kaza

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