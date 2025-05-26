Başakşehir'de Geri Manevra Yapan Araç Yaya Çarptı

Başakşehir'de Geri Manevra Yapan Araç Yaya Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de geri manevra yapan hafif ticari araç bir kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de geri manevra yapan hafif ticari araç adama böyle çarptı

İSTANBUL - Başakşehir'de iş merkezinin depo bölümünde geri manevra yapan hafif ticari araç bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de bulunan bir iş merkezinin depo bölümünde meydana geldi. Geri manevra yapan sürücünün kullandığı hafif ticari araç, o sırada yürüyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yere savrulurken, hafif ticari aracın camları kırıldı. Kazayı fark ederek duran sürücü, yerden kalkan kişinin yardımına koştu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi hafif yaralanırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde manevra yapan aracın bir kişiye çarptığı ve aracın camlarının kırıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü

Eşini bu isteği nedeniyle çocuklarının gözü önünde öldürmüş
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.