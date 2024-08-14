Başakşehir'de Geniş Çaplı Yangın Çıktı

İstanbul Başakşehir'de Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi yanında bulunan otluk alanda geniş çaplı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahaleye başladı.

Yangın saat 11.30 sıralarında Başakşehir Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi yanında bulunan otluk alanda başladı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayıldı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahaleye başlarken alevlerin hurdalık alandaki eşyaları da yaktığı öğrenildi. - İSTANBUL