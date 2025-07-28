Başakşehir'de Gece Tilki Sürüsü Sokaklarda
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde aç kaldıkları tahmin edilen bir grup tilki, yerleşim alanına inerek vatandaşlar tarafından görüntülendi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde tilki sürüsü ilçe merkezine indi. Aç kaldığı tahmin edilen hayvanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Başakşehir'in Oyakent Mahallesi civarında gece saatlerinde doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan bir grup tilki, yerleşim alanına indi. Cadde üzerinde koşuşturan tilkiler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan tilkilerin bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldukları görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa