Başakşehir'de Gece Tilki Sürüsü Sokaklarda

Başakşehir'de Gece Tilki Sürüsü Sokaklarda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde aç kaldıkları tahmin edilen bir grup tilki, yerleşim alanına inerek vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde tilki sürüsü ilçe merkezine indi. Aç kaldığı tahmin edilen hayvanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir'in Oyakent Mahallesi civarında gece saatlerinde doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan bir grup tilki, yerleşim alanına indi. Cadde üzerinde koşuşturan tilkiler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan tilkilerin bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldukları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Bütün ülkenin konuştuğu genç kız milyonerde! İşte kazandığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti

Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.