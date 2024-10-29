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Başakşehir'de Feci Kaza: Marketten Çıkan Vatandaş Ölümden Döndü

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Başakşehir'de bir kişi, marketten çıktıktan sonra aracına binmek üzereyken hızla gelen bir otomobilin park halindeki aracına çarpması sonucu kazadan kıl payı kurtuldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlar izleyenleri dehşete düşürdü.

Başakşehir'de feci kaza kamerada: Aracına binecekken ölümden döndü

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kişi, marketten çıktıktan sonra aracına binmek üzereyken kendisine doğru gelen otomobil, park halindeki aracına çarparak kaza yaptı. Kazadan hemen önce marketten çıkan vatandaş adeta ölümden dönerken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz gün Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Başakşehir Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir market önüne aracını park eden vatandaş, marketten alışveriş yaptıktan sonra otomobiline doğru yürüdü. Şahıs, o esnada kendisine doğru hızla ilerleyen otomobili görerek durdu. Hızla ilerleyen sürücü, park halindeki aracına çarptı. Marketten çıkan vatandaş şans eseri ölümden döndü. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da ağır hasar oluştu. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde marketten çıkan vatandaşın tam aracına bineceği esnada hızla gelen otomobili fark ederek durduğu ve kazanın gerçekleştiği görülüyor.

"Dışarıya çıktığında aracın geldiğini fark edip durdu"

Gerçekleşen kazanın görgü tanığı olan market işletmecisi Selda Alver, "Bizim burada işletmemiz var sürekli kazalar oluyor bu caddede. Hemen hemen 2 günde bir kaza oluyor hatta ölümlü kazalarda oldu. Biz sürekli burasıyla alakalı şikayette bulunduk ama kimse ilgilenmedi. Arkadaş arabasını park edip alışveriş yaptı, dışarıya çıktığında aracın geldiğini fark etmiş elini atmadan durmuş. 5 saniye ile kurtuldu elini arabaya koyduğunda binseydi ölmüştü şuanda. Daha öncede burada çok fazla kaza oldu ölümlü kazalarda oldu. Bir çözüm bulunmasının istiyoruz artık. Bizim işletmemiz burada bizde korkuyoruz bir kaç seferde dükkanımıza araç daldı" şeklinde konuştu.

Başakşehir'de Feci Kaza: Marketten Çıkan Vatandaş Ölümden Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa

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