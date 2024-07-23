Başakşehir'de faciadan kıl payı dönüldü: Kaza yapan hafriyat kamyonu alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpan hafriyat kamyonu, yaklaşık 800 metre sürüklenerek alev topuna döndü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Başakşehir Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolu üzerinde seyir halinde olan 34 GHH 454 plakalı hafriyat kamyonu lastiğinin patlaması üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, daha sonra alev alarak yaklaşık 800 metre sürüklendi. O esnada cadde üzerinde başka bir aracın olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, alev alan kamyondan akan yakıt ve yağ cadde üzerinde yanarak yayıldı. Kamyonun alev topuna döndüğü anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken hafriyat kamyonu ise kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle cadde üzerindeki trafik akışı tek şeride düşürüldü. Aracın olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.