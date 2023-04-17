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Başakşehir'de evin bahçesinde park halinde olan otomobil alev topuna döndü

3. Sayfa Haberleri

Başakşehir'de evin bahçesinde park halinde olan otomobil alev topuna döndü Başakşehir'de evin bahçesinde park halinde olan bir otomobil nedeni bilinmeyen bir şekilde alev alev yandı.

Başakşehir'de evin bahçesinde park halinde olan otomobil alev topuna döndü

İSTANBUL - Başakşehir'de evin bahçesinde park halinde olan bir otomobil nedeni bilinmeyen bir şekilde alev alev yandı.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halinde olan otomobil nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Başakşehir 3. Sayfa Haberler

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