Başakşehir'de Elektrikli Araç Yangını Paniğe Neden Oldu

Başakşehir'de bir site otoparkında gece saatlerinde elektrikli araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonrası bina geçici olarak tahliye edildi.

Yangın saat 04.30 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi, Yeşilvadi Caddesi'nde yer alan bir sitedeki 14 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoparkta park halindeki elektrikli araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yanma yaşandı. Yangın sonrası otoparktan yükselen dumanları fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sonrası tedbir amaçlı olarak bina tahliye edildi

Yangın sonrası güvenlik güçleri çıkan duman dolayısıyla binada kalan vatandaşları uyandırarak olumsuz bir durum yaşanmaması için tedbir amaçlı olarak tahliye etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın başka araçlara sirayet etmeden söndürme çalışmaları tamamlandı. Yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yanan aracın sahibi Murat Karabayır, "Yangının nasıl çıktığıyla ilgili bilgimiz yok. Elektrikli araçtı. Şarjdaydı. Akşamüzeri takmıştık. İlk defa böyle bir şey oluyor. Daha önce olsaydı zaten elektrikli araç almazdık." dedi.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL