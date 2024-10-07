Başakşehir'de Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Magandalar Kamerada

İstanbul'un Başakşehir'de düğün konvoyu yapan bir grup eline aldıkları silahlarla havaya ateş açtı. Sokak arasında çevrede olan hiç kimseye aldırış etmeden bilinçsizce havaya ateş açan magandalar cep telefonun kamerasıyla böyle görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Düğün için konvoy yapan bir grup araçtan inen magandalar ellerindeki silahlarla sokak arasında sağa sola bilinçsizce ateş açtı. Hem sokağı trafiğe kapatan hem de havaya ateş açan magandalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların sokakta koşarak ateş açtığı görüldü. - İSTANBUL