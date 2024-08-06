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Başakşehir'de düğün konvoyu yapan magandalara ceza yağdı

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İstanbul Başakşehir'de düğün konvoyu yapan magandaların trafiği aksatması ve havaya ateş açması sonucu gözaltına alınan 4 kişiye toplamda 21 bin 967 lira para cezası kesildi.

İstanbul Başakşehir'de araçlarıyla düğün konvoyu yaparak trafiğin aksamasına neden olan magandalar ardından uzun namlulu silahla havaya ateş açtı. İki magandanın uzun namlulu silahla havaya ateş açtığı anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan 4 kişiye toplamda 21 bin 967 lira para cezası kesildi.

Olay 3 Ağustos'ta Başakşehir 4. Etap mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araçlarıyla düğün konvoyu yapan bir grup, yolun ortasına durarak trafiğin aksamasına neden oldu. Ardından araçlarından iki kişi, uzun namlulu silahla havaya artarda ateş açtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bir kişi de dehşet anlarını cep telefonuyla kayda aldı. Ardından o anların sosyal medya hesaplarından paylaşan magandalara yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde görüntüler tek tek incelendi. Görüntüleri inceleyen ekipler, trafikte terör estiren o magandaların kimliklerini tespit etti.

Gözaltına alınan trafik magandalarına ceza yağdı

Sürücüleri tespit eden ekipler, sürücülerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 34 CVD 02 plakalı aracın sürücüsü M.C, 34 KJG 508 plakalı aracın sürücüsü S.Ç, 34 FZR 046 plakalı aracın sürücüsü Y.A ile 34 KD 8054 plakalı aracın sürücüsü M.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücülere 'araçların zorunlu olmadıkça diğer araçların ilerleyişini engellemek, saygısızca araç kullanmak, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak, yayaların taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması toplamda 8 bin 280 lira para cezası kesildi. Ayrıca 34 CVD 02 plakalı aracın plakasına 'tescil plakasını kapatmak' suçundan 647 TL olmak üzere toplamda sürücü ve araca 13 bin 687 lira trafik idari para cezası verildi.

Ayrıca sürücüler M.C, M.K, S.Ç ve Y.A 'Kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat sağlığı açısından tehlike olabilecek şekilde sevk ve idare etmek' suçundan adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili Başakşehir İlçe Asayiş ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir istanbul Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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