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Başakşehir'de Drift Atan Sürücü Yürekleri Ağza Getirdi

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir sürücü, trafiği tehlikeye atarak yolu kapatıp drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir'de yolu kapatıp drift atan sürücü yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - Başakşehir'de yolu kapatan sürücü drift attı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bahçeşehir'de bir sürücü yolu trafiğe kapatıp drift attı. Seyir halinde olan otomobillere de aldırış etmeyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde, yol ortasında bir sürücünün drift attığı ve sonra yoluna devam ettiği görülüyor.

Başakşehir'de Drift Atan Sürücü Yürekleri Ağza Getirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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