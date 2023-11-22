Başakşehir'de dolandırıcılık olayı: Şüpheli gözaltına alındı

Başakşehir'de bir kadını telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan ve evinde bulunan para ve altınları çalan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin suç ortağı ise hala aranıyor.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR'de Suudi Arabistanlı kadın H.Ş.'yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan, evinde bulunan 40 bin dolar ile 100 bin Suudi Arabistan Riyali ve 1,5 kilogram altını bir poşete koyarak kendisine teslim etmesini sağlayan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin suç ortağıyla birlikte para ve altın dolu poşetle uzaklaştıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.

İstanbul'da polise başvuran mağdur H.Ş. kendisini telefonla arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve dolandırdığını söyleyerek yardım istedi. Şüpheli poliste verdiği ifadesinde terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini bu nedenle tüm parasını kendilerine emanet etmesini isteyen kişilere inandığını söyleyerek "Tüm paramı, altınlarımı bir poşete koyarak bana söylenen yere götürerek teslim ettim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek parayı alan şüphelinin eşkalini, ardından kimliğini tespit etti. Şüphelilerin para ve altın dolu poşeti aldıktan sonra dolaştıkları anları bir güvenlik kamerası kaydetti. Şüpheli Sinan E.(27)'yi Bahçelievler'de gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin şüphelinin suç ortaklarını yakalamak için çalışması sürüyor.