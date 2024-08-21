Başakşehir'de Çocuk Yaşta Bir Kişi Arkadaşını Dövdü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde çocuk yaşta bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yere yatırdığı arkadaşını tekme tokat dövdü. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Altınşehir'de gerçekleşti. Sokak ortasında arkadaşıyla bir müddet tartışan çocuk yaşlarda bir kişi, daha sonra ona tekme ve tokatlarla saldırdı. Sokakta bulunan diğer kişiler de bir müddet saldırıyı izledikten sonra arkadaşlarının sakinleşmediğini görünce, aralarından biri kavgayı ayırmaya çalıştı. Saldırı anları bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL