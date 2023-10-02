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Başakşehir'de Çocuğa Zorla İçki İçiren Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Başakşehir'de bir çocuğa zorla içki içirmeye çalışan şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin daha önce kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan kaydının olduğu belirlendi.