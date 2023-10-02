Başakşehir'de Çocuğa Zorla İçki İçiren Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Başakşehir'de bir çocuğa zorla içki içirmeye çalışan şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin daha önce kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan kaydının olduğu belirlendi.
Başakşehir'de, bir çocuğa zorla içki içirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından "Çocuğa zorla alkol içirdiler" başlığı ile paylaşılan görüntüye ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde Ziya Gökalp Mahallesi'nde çocuğa içki içirmeye çalışan şüphelinin F.İ. olduğu tespit edildi.
Ekipler, şüpheliyi aynı mahalledeki evinde yakaladı. "Kasten yaralama", "tehdit" ile "hakaret" gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlenen F.İ'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.