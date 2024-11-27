Başakşehir'de Çatı Yangını Panik Yarattı

Başakşehir'de korkutan çatı yangını: Yüksek gerilim hattının altındaki binadan alevler yükseldi

İSTANBUL - Başakşehir'de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler tüm çatıyı sararken, yüksek gerilim hattının altındaki binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Başakşehir Altınşehir Mahallesi Günay Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katındaki dairede saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı evin boş olduğu öğrenilirken, apartman sakinleri ise kendilerini can havliyle dışarı attı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevler bir çok noktadan gözükürken, yapılan ihbarlar doğrultusunda çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yüksek gerilim hattının altındaki yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin yoğun süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı ve alevlerin çatıyı sardığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın çıkış anında sokakta olan ve itfaiye ekiplerine haber veren Diyar Demir, "Biz çalışıyorduk molaya çıktığımızda yangını fark ettik. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Her yeri duman sardı, başka yere sıçramadı. İtfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü" dedi.