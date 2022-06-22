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Başakşehir'de bulunan cesedin sırrı çözüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başakşehir'de bulunan cesedin sırrı çözüldüİSTANBUL Başakşehir'de olimpiyat stadı karşısındaki alanda bulunan cesedin kimliği belirlendi.

Başakşehir'de bulunan cesedin sırrı çözüldü

İSTANBUL Başakşehir'de olimpiyat stadı karşısındaki alanda bulunan cesedin kimliği belirlendi. Azerbaycan uyruklu Mubariz Nuriyev'in alacak verecek nedeniyle damadı tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Başakşehir Olimpiyat Stadı karşısında geçtiğimiz gün gece saatlerinde bir kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Olay yerinde faili meçhul cinayet için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmışştı. Ekiplerin çalışmasının ardından ölen kişinin kimliği ve cinayetin nedeni belli oldu. Ölen kişinin alacak verecek meselesi yüzünden damadı tarafından öldürülen Azerbaycan uyruklu Mubariz Nuriyev olduğu çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. Cinayetle ilgili Nuriyev'in damadının da aralarında bulunduğu bazı aile üyelerinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Atatürk Olimpiyat Stadı Azerbaycan Başakşehir 3. Sayfa Haberler

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