Başakşehir'de Bidon Tartışması Kavgayla Sonuçlandı

Başakşehir'de dükkanın önündeki bidonların izinsiz alınmasına sinirlenerek kadını darbeden baba ve oğlu gözaltına alındı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Sahintepe Mahallesi Gamze Sokak'ta 7 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında meydana gelen bidon tartışmasının ardından kadının darbedildiği olayın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Fatma Aksu (58) aynı sokaktaki dükkanın önünde duran mavi bidonları yün yıkamak için aldı. Bidonların dükkanın önünde olmadığını fark eden baba Kamil K. ve oğlu Can Polat K., Aksu'nun yaşadığı binanın önüne geldi. Can Polat K., apartmanın kapısını tekmeleyerek bidonu devirdi. Camları kıran baba ve oğlu aşağı inen kadını darbetti. Tarafları çevredeki vatandaşlar ayırdı. Darp raporu alan Fatma Aksu, baba ve oğlu hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri baba ve oğlu gözaltına aldı. Öte yandan, kadının da ifadesine başvurulmak polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

"Geldi beni dövdü"

Dehşet anlarını anlatan Fatma Aksu, "30 senedir burada yaşıyorum. Bunlar daha yeni taşındı buraya, iş yeri açtılar. Komşuyduk anlamadı. Bir bidon yüzünden kavga çıkardım. Ben izinsiz almışım. İstedim, çocuğundan istedim. Beni şimdi hırsızlıkla suçluyor. Ben hırsız değilim. Aldığımı da yaptığımı da inkar etmiyorum. Bidonu aldığım için oldu. 58 yaşındayım ben. Geldi beni dövdü bir de taş atıyor, küfrediyor. Bizi öldürürler. Darp raporu aldım. Dana önce kiracımdı. 1.5 sene oturdu. 2 aylık da kiramı vermedi. Çay verdim. İşçilerine içirdi. Daha çay paketlerimi bile verecek. Oğlum istetmedi. Başımızın gözümüzün sadakası olsun, isteme dedi. Ben de istemedim. Önce tartıştık. Kirayı vermedi diye. Sonra oğlum istetmedi kirayı. Oğlum Esenyurt'ta oturuyor. Eşim de Ordu'da. Biz şimdi 2 bayan evdeyiz. Camı bile kırdı bizi öldürmek için. Bu iş yeri kapansın" dedi. - İSTANBUL