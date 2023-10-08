Başakşehir'de Anaokulu Velisine Hırsızlık Şoku

Başakşehir'de bir anaokulunda çocuğu rahatsızlanan veli, çocuğunu almak için okula gittiği sırada otomobilinin camını açık bıraktı. Bu sırada sokaktan geçen bir şüpheli, araç içerisinde bulunan telefon ve cüzdanı çalarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Özel bir anaokulunda çocuğu rahatsızlanan veli, çocuğunu almak için okula gitti. Araç sahibi otomobilden indiği sırada camı açık bıraktı. Sokaktan geçen şüpheli ise, otomobilin camının açık olduğunu fark ederek, araç içerisinde bulunan telefon ve cüzdanı çalarak olay yerinden uzaklaştı. Otomobiline geldikten sonra hırsızlığı fark eden araç sahibi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.