Başakşehir'de akran zorbalığı: Sokak ortasında yere yatırdığı arkadaşını böyle tekmeledi

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde çocuk yaşta bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yere yatırdığı arkadaşını tekme tokat dövdü. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Altınşehir'de gerçekleşti. Sokak ortasında arkadaşıyla bir müddet tartışan şahıs daha sonra ona tekme ve tokatlarla saldırdı. Sokakta bulunan diğer kişiler bir müddet saldırıyı izledikten sonra arkadaşlarının sakinleşmediğini görünce bir kişi dayanamayarak şahısları ayırmaya çalıştı. Saldırı anları bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde sokak ortasında bir kişiye saldırdıkları görüldü.