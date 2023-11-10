Başakşehir'de abartı egzozla çevreye rahatsızlık veren motosikletliler yakalandı

Başakşehir'de okulların çevresinde abartı egzoz, modifiyeli ve plakasız bir motosikletle gezerek çevreye rahatsızlık veren 2 kişi, mobil okul timlerine yakalandı. Şahısların çevreye rahatsızlık vererek dolaştığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

- Başakşehir'de abartı egzozla çevreye rahatsızlık veren motosikletliler mobil okul timlerine yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de okulların çevresinde abartı egzoz, modifiyeli ve plakasız bir motosikletle gezerek çevreye rahatsızlık veren 2 kişi, mobil okul timlerine yakalandı. Şahısların çevreye rahatsızlık vererek dolaştığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Başakşehir'deki okulların çevresinde abartı egzozlu, plakasız motosikletle dolaşarak çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs okul idareleri tarafından emniyete ihbar edildi. Bunun üzerine harekete geçen mobil okul timleri okul çevresinde yapılan devriye çalışmasında şahısları yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, plakasız motosiklet çekici ile çekilerek yediemin otoparkına götürüldü. Şahısların çevreye rahatsızlık vererek dolaştığı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.