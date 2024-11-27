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Başakşehir'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Başakşehir'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Başakşehir'de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmezken, binanın boş olduğu ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Başakşehir'de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu. Yüksek gerilim hattının altındaki binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi Günay Sokak'ta 5 katlı binanın çatı katındaki dairede saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı evin boş olduğu öğrenilirken, apartman sakinleri kendilerini can havliyle dışarı attı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevler birçok noktadan gözükürken, yapılan ihbarlar doğrultusunda çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yüksek gerilim hattının altında bulunan binadaki yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı ve alevlerin çatıyı sardığı anlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Yangının çıkış anında sokakta olan ve itfaiye ekiplerine haber veren Diyar Demir, "Biz çalışıyorduk, molaya çıktığımızda yangını fark ettik. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Her yeri duman sardı, başka yere sıçramadı. İtfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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