Başakşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

İSTANBUL - Başakşehir'de arıza yaptığı için yol kenarına çeken otomobile, arkasından gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpma sonrası savrulan araç, başka bir araca da çarparken kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 FC 170 plakalı otomobil, arızalanması sonucu yol kenarına çekerek park etti. O sırada arkasından gelen Abbas Y. kontrolündeki 34 KY 28 40 plakalı hafif ticari araç, önce otomobile arkadan çarptı, ardından ise savrularak başka bir hafif ticari araca çarptı. Kaza sonrası Abbas Y. ağır yaralanırken, diğer hafif ticari araçta bulunan İsmet İ. ile Çağla İ. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde üzerinde yoğunluk oluşurken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.