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Başakşehir'de 127 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

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İstanbul Başakşehir'de gece bekçileri tarafından yapılan asayiş uygulamasında 127 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde kan izleri bulunması ve çeşitli suçlardan arama kararı olması tespit edildi.

İstanbul Başakşehir'de gece bekçileri tarafından yapılan asayiş uygulamasında 127 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde 7 Temmuz'da gece saat 02.00 sıralarında asayiş uygulaması yapan gece bekçileri, durdurdukları taksi sürücüsü ve yanında bulunan kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi. Taksi sürücüsünün ardından GBT sorgulaması yapılmak istendiğinde tedirgin tavırlar sergileyen ve üzerinde kan izleri olduğu tespit edilen araçtaki şahıs, Güvercintepe Polis Karakolu'na götürüldü. Emniyette yapılan incelemede Onurhan S. adlı suç makinesinin 127 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri yapılan şahsın İstanbul Anadolu 2. Çocuk Mahkemesi'nce "hükümlü veya tutuklunun kaçması", Büyükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi'nce "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık", İstanbul Asliye Ceza Masası'nca "hırsızlık", İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçlarından hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Başakşehir Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onurhan S. tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir İstanbul Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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