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Başakşehir beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösterene kar yağışının ardından Başakşehir beyaza büründü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösterene kar yağışının ardından Başakşehir beyaza büründü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimleri ile bazı ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kentin bazı noktaları beyaza büründü. Başakşehir'de yağan kar karın ardından ilçe sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı. Yolların birçok noktada açık olduğu görüldü. Parklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL

Başakşehir beyaza büründü

Başakşehir beyaza büründü

Başakşehir beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Haberler

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