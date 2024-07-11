Sivas'ta Drift Yapan Sürücülere 87 Bin TL İdari Para Cezası

Sivas'ta drift yapan iki sürücüye toplam 87 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehit Bahattin Ertunhan Caddesi üzerinde drift yaptığı tespit edilen bir sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ata Sanayi içerisinde drift yapan başka bir sürücü ise, daha önce de benzer bir suç işlediği için ehliyetine kalıcı olarak el konulmasının yanı sıra 54 bin 791 TL para cezasına çarptırıldı. Bu tür olumsuz davranışlarda bulunan sürücülere yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. - SİVAS