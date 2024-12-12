Üye Girişi
Haberler
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını MSB de doğruladı

 Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu
Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz

Bartın Üniversitesi Çalışanı Oğuz Karamanoğlu Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Bartın Üniversitesi Çalışanı Oğuz Karamanoğlu Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni Oğuz Karamanoğlu, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, ailesi ve üniversite camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Karamanoğlu'nun cenazesi, otopsi sonrası defin işlemleri için ailesine teslim edilecek.

Bartın Üniversitesi'nde Bilgisayar İşletmeni olarak çalışan 35 yaşındaki Oğuz Karamanoğlu balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Bartın'ın kuyumcular Köyü'de yaşayan Oğuz Karamanoğlu, gece 01: 30 sıralarında çıktığı evinin balkonundan yere düştü. Olay yerinde hayatını kaybede Oğuz Karamanoğlu'nun, dengesini kaybetmesi sonu yere düştüğü tahmin ediliyor.

Morga kaldırılan Karamanoğlu'nun cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Zonguldaklı olan Karamanoğlu'nun bir süre zonguldak Adliyesi'nde, uzun süredir de Bartın Üniversitesi'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Basketbol ve hentbol sporlarına olan ilgisi ve katkılarıyla bilinen Karamanoğlu'nun vefatı, ailesi ve yakınlarının yanısıra üniversite camiasında da hüzne neden oldu.

Bartın Üniversitesi tarafında, resmi web sitesinde, "Başımız sağolsun" başlığıyla ayımlanan mesajda, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli Oğuz Karamanoğlu'nun aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversitemize başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kozlu'da defnedilecek

Bartın'da hayatını kaybeden Oğuz Karamanoğlu için yarın Cuma namazına müteakip Zonguldak il merkezindeki Uzunmehmet camiinde kcenaze namazı kılınacağı öğrenildi. Karamanoğlu'nun zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Askeritepe Mezarlığında defnedileceği duyırldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenerbahçe'yi darmadağın eden futbolcudan bomba Mert Müldür itirafı
img

ABD'yi açık açık tehdit ettiler
img

İstanbul'da 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Masterchef 12 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları! Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında? Mete Atatüre'nin yaptığı çalışmalar neler? Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco kimdir? Benny Blanco kaç yaşında, nereli? Pedagojik Formasyon kalktı mı? 2025 Formasyon kalkacak mı? Güngören'de bina çöktü! İstanbul'un Güngören ilçesi bina çökmesinde ölü veya yaralı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.