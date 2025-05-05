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Bartın Semalarında İlginç Uçuş Görüntüsü Tartışma Yarattı

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Bartın semalarında yan yana uçan 4 uçaktan birinin eğri bir rotada seyir etmesi, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Uçağın arızalı olabileceği veya pilotun acemi olabileceği iddia ediliyor.

Bartın semalarında ilginç görüntü

Yan yana seyir eden 4 uçaktan birinin rotası sosyal medyada tartışma konusunu oldu

BARTIN - Bartın semelarında çekilin ilginç görüntüde yan yana uçan 4 uçaktan birinin eğri bir rotada seyir etmesi dikkat çekti. Uçağın rotası sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Bartın Sıtmayanı Caddesi'nde 26 Mart 2025 tarihinde çekilen görüntülerde, Bartın semalarında seyir eden 4 uçağın yan yana uçması yer aldı. Uçaklardan 3'nün düz bir rotada seyir ederkin birinin ise "s" çizer şekilde uçması dikkat çekti. Sosyal medyaya da düşen görüntülerdeki uçağın yolcu uçağı olduğu ileri sürülürken tartışmalara neden oldu. Kimileri görüntüdeki uçakta arıza olabileceğini ifade ederken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntüdeki uçuşun tehlikeli ve yasak olduğunu savundu.

Kimileri ise pilotunun acemi olması yada psikolojik etkenlerden uçağı o şekilde kullanmış olabileceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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