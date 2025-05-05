Bartın Semalarında İlginç Uçuş Görüntüleri: Yan Yana Uçan Uçaklardan Biri Eğri Rotada

Bartın Semalarında İlginç Uçuş Görüntüleri: Yan Yana Uçan Uçaklardan Biri Eğri Rotada
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Bartın semalarında yan yana uçan 4 uçağın birinin eğri bir rotada seyrettiği görüntü sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazıları uçağın arıza yapmış olabileceğini, diğerleri ise uçuşun tehlikeli olduğunu savundu.

Bartın semelarında çekilin ilginç görüntüde yan yana uçan 4 uçaktan birinin eğri bir rotada seyir etmesi dikkat çekti. Uçağın rotası sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Bartın Sıtmayanı Caddesi'nde 26 Mart 2025 tarihinde çekilen görüntülerde, Bartın semalarında seyir eden 4 uçağın yan yana uçması yer aldı. Uçaklardan 3'nün düz bir rotada seyrederken birinin ise "s" çizer şekilde uçması dikkat çekti. Sosyal medyaya da düşen görüntülerdeki uçağın yolcu uçağı olduğu ileri sürülürken tartışmalara neden oldu. Kimileri görüntüdeki uçakta arıza olabileceğini ifade ederken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntüdeki uçuşun tehlikeli ve yasak olduğunu savundu.

Kimileri ise pilotunun acemi olması ya da psikolojik etkenlerden uçağı o şekilde kullanmış olabileceğini ifade etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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