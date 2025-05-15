Bartın Polisi, Eğitimlerle Gücünü Artırıyor

Bartın Polisi, Eğitimlerle Gücünü Artırıyor
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Bartın'da polis teşkilatı, suçla mücadelede daha etkili olabilmek için düzenli eğitimlerden geçiriliyor. Silah kullanmadan toplumsal olaylara müdahale eğitimi alan polisler, hem güvenliği artırıyor hem de suçlular üzerinde korku yaratıyor.

Polis teşkilatı dosta güven, düşmana korku saldı

BARTIN - Türkiye genelinde olduğu gibi Bartın'da da suç ve suçlularla yoğun bir mücadele veren polis teşkilatı, düzenli eğitimlerden geçiyor. Silah kullanmadan, toplumsal olaylara müdahale ve operasyona kadar ciddi eğitimlerden başarıyla geçen polisler adete dosta güven, düşmana korku salıyor.

Bartın Emniyet Madürlüğü'nün Emniyet Hizmetleri sınıfında görev yapan personele, terör, narkotik, dolandırıcılık, organize ve asayiş suçları ile mücadele, çerçevesinde eğitim verildi.

Silah kullanma kabiliyetini geliştirerek, ani gelişen olaylara anında, yerinde, güvenli ve bilinçli müdahale yeteneği kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde hazırlanan senaryolarla acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama ve güvenli müdahale gibi konularda uygulamalı eğitim de verildi.

Bayan polislerin de katıldığı eğitimlerden başarılı bir şekimde geçen polisler, adeta dosta güven düşmana kodku saldı.

Sosyal medyadan da paylaşılan egitim görüntülerini izleyen vatandaşlar ise Suçlunun korkulu rüyası, "Huzurun ve asaiyişih teminatı polisler" yorumunu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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