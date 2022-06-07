Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Bartın merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde 36 kişi gözaltına alındı.

Bartın merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde 36 kişi gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü "Bartın güncel yapılanmasına yönelik" Bartın merkezli, İstanbul, Karabük ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şafak vakti 4 ilde 59 adrese yapılan operasyon çerçevesinde 36 kişi gözaltına alınırken konuyla ilgili tahkikat devam ediyor. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Bartın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title