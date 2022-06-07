Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı - Haberler

Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı Bartın merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde 36 kişi gözaltına alındı. Bartın merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde 36 kişi gözaltına alındı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü "Bartın güncel yapılanmasına yönelik" Bartın merkezli, İstanbul, Karabük ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şafak vakti 4 ilde 59 adrese yapılan operasyon çerçevesinde 36 kişi gözaltına alınırken konuyla ilgili tahkikat devam ediyor. - BARTIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Bartın 3. Sayfa Haberler

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