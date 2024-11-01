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Bartın Maden Faciasında Duruşma: Telsiz Kayıtları Korkutucu Gerçekleri Ortaya Çıkardı

Bartın Maden Faciasında Duruşma: Telsiz Kayıtları Korkutucu Gerçekleri Ortaya Çıkardı
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Bartın'daki maden faciasının duruşmasında, olaydan 6 ay önceki telsiz kayıtlarında güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve işçilerin tahliye edilemediği ortaya çıktı. Metan gazı seviyeleri ile ilgili yasal gerekliliklerin ihlal edildiği kaydedildi.

Bartın'da 45 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının 9. duruşmasında, faciadan 6 ay önceki telsiz kayıtlarında devrelerin çalışmadığı, çalışmanın durdurulamadığı ve işçilerin tahliye edilemediği ortaya çıktı.

Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022'de TTK Amasra maden ocağında yaşanan grizu faciasında, 43 madencinin ölümüyle sonuçlanan olaydan 6 ay önce 18 Nisan günü benzer şekilde metan gazının yükseldiği, elektriklerin kesilemediği, devre kesicilerin çalışmadığı, çalışmanın durdurulamadığı ve işçilerin tahliye edilemediği ortaya çıktı. Metan gazının havadaki oranı yüzde 5'in üzerine çıktığında gerekli önlemlerin alınmadığı belirlendi. Bu durumda, acilen maden ocağındaki devre kesicilerin çalışması, elektriklerin kesilmesi, çalışmanın durdurulması ve işçilerin tahliye edilemediği kayıtlara yansıdı. Ancak aynı durumun 14 Ekim günü yaşanması ise faciayı beraberinde getirdi.

Metan gazının yüzde 1,5'i geçtiğinde ocaktaki elektriklerin kesilmesi, yüzde 2 seviyesine ulaştığında ise işçilerin tahliye edilmesinin kanunen zorunlu olduğuna dikkat çekildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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