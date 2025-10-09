Bartın-Karabük Yolunda Feci Kaza: 2 Ölü

Bartın- Karabük yolunda meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Bartın'dan Karabük istikametine seyir eden H.D. idaresindeki 78 DE 420 plakalı tır, Potbaşı mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride girerek, Satı Üncan idaresindeki 74 AS 182 plakakı otomobile çarptı. Feci kazada, otomobilden fırlayarak tırın dorsesinin altına giren Otomobil sürücüsü Satı Üncan ağır yaralnırken, yanında bulunan eşi Sevil Ümcan olay yerinde hayatını kaybetti. Çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarmanın sevkedildiği kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Bartın'daki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücülerden Satı Üncan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza yerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik tedbiri alınırken, yoldaki trafik ise bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. - BARTIN