Aynı yolda 5 saat arayla iki kaza: 3 yaralı
Bartın-Karabük karayolunun 31. kilometresinde, 5 saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Araçlar virajı alamayarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bartın- Karabük karayolunda aynı bölgede 5 saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.
Bartın-Karabük Karayolu'nun 31. kilometresinde 5 saat arayla iki kaza meydana geldi. Kazalarda virajı alamayan araçlar, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazalarda yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Bartın'daki hastanelere kaldırıldı. Kazalar nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa