Bartın Irmağı'nda Mahsur Kalan Yunusu Kurtarmak İçin Seferberlik
Karadeniz'de balık kovalarken Bartın Irmağı'na giren yunus, ağlara takılarak mahsur kaldı. AFAD ve polis ekipleri, yunusu kurtarmak için çalışmalara başladı.
Balık kovalarken Bartın Irmağı'nda mahsur kalan yunusu kurtarmak için AFAD ve polis ekipleri seferber oldu.
Karadeniz'de balık kovalayan bir yunus, deniz seviyesinden düşükte bulunan Bartın Irmağı'na girdi. Irmağın sığ olan Çağlayan mevkisinde ağlara takılan yunus balığı, ırmakta mahsur kaldı.
Ağ ya da ipe takıldığı tahmin edilen yunusu kurtarmak için polis ve AFAD ekipleri harekete geçti. Ekipler, yunusu kurtarmak için hazırlıklarını sürdürüyor. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa