Üye Girişi
Haberler
Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında 'Ben çok iyiyim' mesajı vermişti
Hasta yatağından seslenmişti! İşte Ferdi Tayfur'un son sözleri
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi

Bartın Irmağı'nda Mahsur Kalan Yunusu Kurtarmak İçin Seferberlik

Bartın Irmağı'nda Mahsur Kalan Yunusu Kurtarmak İçin Seferberlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de balık kovalarken Bartın Irmağı'na giren yunus, ağlara takılarak mahsur kaldı. AFAD ve polis ekipleri, yunusu kurtarmak için çalışmalara başladı.

Balık kovalarken Bartın Irmağı'nda mahsur kalan yunusu kurtarmak için AFAD ve polis ekipleri seferber oldu.

Karadeniz'de balık kovalayan bir yunus, deniz seviyesinden düşükte bulunan Bartın Irmağı'na girdi. Irmağın sığ olan Çağlayan mevkisinde ağlara takılan yunus balığı, ırmakta mahsur kaldı.

Ağ ya da ipe takıldığı tahmin edilen yunusu kurtarmak için polis ve AFAD ekipleri harekete geçti. Ekipler, yunusu kurtarmak için hazırlıklarını sürdürüyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cenaze törenine damga vuran an
img

Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti
img

İşte 2024'ün en dolu stadyumları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Yerli üretim yolcu uçağı ilk yurt dışı seferini yaptı

Son Dakika Haberleri

Nasipse Olur filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Olur filmi ne zaman, nerede çekildi? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yabani final mi yapıyor? Yabani bitti mi 2025? Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 2 Ocak Perşembe? Ferdi Tayfur son hali nasıldı? TRT Spor canlı izle! INTER ATALANTA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Siyah Kalp neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Inter Atalanta CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Atalanta maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.