Bartın'ın Sevilen Sucu Ramazan Göktaş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bartın'ın Sevilen Sucu Ramazan Göktaş, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bartın'ın sucusu Ramazan Göktaş, kalp krizi sonucu vefat etti. Sevenleri ve yakınları tarafından dualarla uğurlanan Göktaş, Kalafatlar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bartın'ın sucusu olarak tanınan ve şehrin sevilen simalarından 45 yaşındaki Ramazan Göktaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı İhsanoğlu köyü Kalafatlar Mahallesi'nde ikamet eden ve köyde yolda yürürken aniden yere yığılarak geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlenen "Vehbi 74" lakaplı Ramazan Göktaş, köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Epilepsi rahatsızlığı bulanan ve zihinsel engelli olan Göktaş, Bartın il merkezindeki esnafa el arabası ile su taşıması nedeniyle herkes tarafından bilinip, seviliyordu.

Hemen her gün Bartın'a gelerek ağabeyi Şaban Göktaş'ın çay ocağına takılan Ramazan Göktaş, Kalafatlar Camii'nde kılınan cuma namazını müteakiben mahalle mezarlığına defnedildi.

Sürekli giydiği montu tabutun üzerine serilen Göktaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Göktaş'ın cenazesine, yakınları, Bartın ve Zonguldak'tan sevenleri ve Bartın esnafı katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
