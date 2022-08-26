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Bartın haberleri: Bartın'da ırmak yüzeyinde ceset bulundu

3. Sayfa Haberleri

Bartın haberleri: Bartın'da ırmak yüzeyinde ceset bulundu

Bartın haberler... Bartın'da ırmak yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu.

Bartın'da ırmak yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu. Su yüzeyindeki ceset kimlik tespiti ve inceleme için morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde oturan ve Bartın Irmağı çevresinde koku fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye polis, 112, itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edilirken yapılan incelemelerde ırmak yüzeyinde ceset bulundu. Ekipler cesedin sudan çıkarılabilmesi için çalışma başlattı. Irmak yüzeyindeki ceset Bartın Belediyesine ait cankurtaran botuyla kıyıya taşınmasının ardından halat yardımıyla 10 metrelik yamaçtan çıkarılarak cenaze aracına alındı. Ceset daha sonra kimlik tespiti ve inceleme için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kimliği belirsiz cesedin ilk belirlemelere göre 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bartın su 3. Sayfa Haberler

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