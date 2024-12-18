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Bartın'daki Kaza Sonrası Araç Refüjden Zorla İndirildi

Bartın'daki Kaza Sonrası Araç Refüjden Zorla İndirildi
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Bartın'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı refüje çıktı. Kazada kimse yaralanmazken, aracın refüjden indirilmesi için 4 kişi güçlükle çalıştı.

Bartın'da kaza yapan sürücünün tek başına refüje çıkardığı aracı, 4 kişi güçlükle refüjden indirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Türbe Yolu Caddesi'nde İ.Ç. idaresindeki 74 BC 210 plakalı araç, yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan araç, tabela ve bariyerlere zarar verdi. Savaş alanını andıran görüntülerin ortaya çıktığı kazada, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrası refüje çıkan araç, sürücü ve vatandaşların yardımıyla refüjden indirilmeye çalışıldı. Araç, 4 kişinin dakikalarca uğraşı sonucu refüjden indirilebildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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