Bartın'daki Feci Kazada Hayatını Kaybeden Gençlerin Cenazeleri Teslim Edildi
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 gencin cenazeleri, otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Kazada hayatını kaybedenlerden Rahmi Can Odabaş'ın cenazesi, Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.
Bartın'da düzenlenen parti dönüşünde kamyonun altına girmesi sonucu hayatını kaybeden otomobildeki gençlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.
Dün gece kontrolden çıkan otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak 74 DH 890 plakalı kamyonun altına girmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Feci kazada hayatını kaybeden Rahmi Can Odabaş, Murat Can Körükçü, Koray Uğuz, Özgür Çomak, Berkay Kaya'nın cenazeleri otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Gençlerden Rahmican Odabaş'ın cenazesi Çaydüzü Mahallesindeki evinin önünde okunan Kuran'ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından Merkez Camii'ne getirildi.
Odabaş'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - BARTIN