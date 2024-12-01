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Bartın'daki Feci Kazada Hayatını Kaybeden Gençlerin Cenazeleri Ailelerine Teslim Edildi

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Bartın'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 gencin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Kaza, parti dönüşünde kamyonun altına giren otomobil sonucu gerçekleşmişti.

Kazada ölen gençlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

BARTIN - Bartın'da düzenlenen parti dönüşünde kamyonun altına girmesi sonucu hayatını kaybeden otomobildeki gençlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Dün gece kontrolden çıkan otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak 74 DH 890 plakalı kamyonun altına girmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Feci kazada hayatını kaybeden Rahmi Can Odabaş, Murat Can Körükçü, Koray Uğuz, Özgür Çomak, Berkay Kaya'nın cenazeleri otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Gençlerden Rahmican Odabaş'ın cenazesi Çaydüzü Mahallesindeki evinin önünde okunan Kuran'ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından Merkez Camii'ne getirildi.

Odabaş'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bartın'daki Feci Kazada Hayatını Kaybeden Gençlerin Cenazeleri Ailelerine Teslim Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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