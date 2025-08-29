Bartın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bartın'da bir otomobilin yayaya yol vermesiyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın merkez istikametinden Potbaşı yönüne seyreden 19 UL 100 plakalı otomobil, Çaydüzü Kavşağı'nı geçerek Orman İşletme Müdürlüğü önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada arkasından gelen 01 CKT 35 plakalı otomobil ile 06 GA 310 plakalı başka bir otomobil, duramayarak önce öndeki araca ardından birbirlerine çarptı.

Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BARTIN