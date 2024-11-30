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Bartın'da Yüksek Gerilim Hatlarında Yangın Paniğe Neden Oldu

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Bartın Aladağ Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki kıvılcımlar, kabloların tutuşmasına ve yere düşen alev parçalarının mahalleliye korku dolu anlar yaşatmasına neden oldu. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek bölgedeki elektriği kesip güvenlik önlemleri aldı.

Yanan kablolardan yere alev parçaları düştü

Tutuşan kablolar mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

BARTIN - Bartın'da direkteki kablolar alev aldı, yere düşen alevler mahallede paniğe neden oldu.

Bartın Aladağ Mahallesi 365. Sokak'ta bulunan yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar yakında bulunan direkteki kabloları tutuşturdu. Alev alan kablolar ve yere düşen alevler, mahallede korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı.

Gelen teknik ekipler mahalledeki elektriği keserek, alevlere müdahale etti. Ekipler, enerji nakil hatlarının onarılmasının ardından yeniden mahalleye elektrik verdi.

Bartın'da Yüksek Gerilim Hatlarında Yangın Paniğe Neden Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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