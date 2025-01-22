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Bartın'da Yük Gemisinde İş Kazası: Yaralı Tahliye Edildi

Bartın'da Yük Gemisinde İş Kazası: Yaralı Tahliye Edildi
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Karadeniz'in Bartın İnkumu açıklarında seyir halinde bulunan bir yük gemisinde meydana gelen iş kazasında yaralanan şahıs, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bartın'da bir yük gemisinde iş kazası sonucu yaralanan şahıs, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'in Bartın İnkumu açıklarında seyir halinde bulunan yük gemisinin personeli, iş kazası sonucu yaralandı. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Başarılı bir operasyon ile şahsı gemiden alan ekipler, karada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı gemici, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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